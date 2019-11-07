Türkiye'nin ilk Veledrom'u Konya'da yapılacak

AKŞAM

Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunun küresel ve eşitlikçi bir şekilde gelişimi sağlamak amacıyla Uluslararası Bisiklet Birliği’nce inşa edilen Dünya Bisiklet Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim merkezi konumundaki Dünya Bisiklet Merkezi’nin bir benzeri Konya’da yapılacak. Söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı Veledrom da olacak.