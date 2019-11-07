Türkiye'nin ilk Veledrom'u Konya'da yapılacak
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet muharrem Kasapoğlu, Konya’da hayata geçirilecek ilk velodrom projesi için örneklerini yerinde incelemek ve konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve Genel Müdürü Amina Lanaya ile İsviçre’de biraya geldi.
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Bakan Kasapoğlu, bisiklet sporunun küresel ve eşitlikçi bir şekilde gelişimi sağlamak amacıyla Uluslararası Bisiklet Birliği’nce inşa edilen Dünya Bisiklet Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim merkezi konumundaki Dünya Bisiklet Merkezi’nin bir benzeri Konya’da yapılacak. Söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı Veledrom da olacak.