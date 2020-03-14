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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 15:23
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 15:23

Türkiye'nin gururu Başakşehir, ülke puanında farkı giderek açıyor

Türkiye'nin gururu Başakşehir, ülke puanında farkı giderek açıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde adım adım çeyrek finale yürüyen Okan Buruk ve öğrencileri, ülke puanına yaklaşık 11 binlik müthiş katkı sağladı. Bu sayede Ukrayna'nın peşinden gidiyoruz, takipçimiz Avusturya ile farkı 675'e kardık.

Bu sezon UEFA Ülke Sıralaması’nda sezonu ilk 10 içinde tamamlamazsak, 2020-21 Süper Lig şampiyonumuz bile 2021-22 Devler Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. 11. sırayı kaybetmek ise bu yolda tüm şansımızı kaybetmemiz anlamına geliyor. İşte böylesine kritik bir dönemde 5 takımla başladığımız Avrupa Kupası macerasında beklemediğimiz sonuçlar alırken, Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Başakşehir, adeta Türkiye’yi tek başına uçurumun kıyısında tutmaya devam ediyor. Son 32 Turu’nda Sporting Lizbon’u elemeyi başaran Başakşehir, son 16 Turu ilk maçında Kopenhag’ı tek golle geçerek, ülke puanına 400 puanlık katkıda bulundu.

11. sıra garanti

Hemen peşimizdeki Avusturya’nın bizim gibi kupadaki tek temsilcisi LASK, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Manchester United’a sahasında 5-0 mağlup oldu. Böylece Avusturya, 32.925’te kalırken, biz bir anda 275 puanlık farkı 675’e çıkardık. Üstelik LASK’ın tur şansı da mucizelere kaldı. Temsilcimiz, rövanş tarihi henüz açıklanmayan Kopenhag karşılaşmasının ikinci ayağında da istediğini alırsa, ülke puanındaki fark daha da açılacak.

Not: Galibiyete 400, beraberliğe 200 puan veriliyor. Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla gruplara katılmak hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalıyor.

(Fanatik)

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