Türkiye'nin en centilmen kulübü Altınordu

Altınordu, 125 profesyonel kulüp arasında bu sezon lig ve kupa maçlarında şimdiye kadar kırmızı kart cezası almayan tek ekip olarak Türkiye'nin en centilmen takımı unvanını elinde bulundururken, bu nedenle göğsü kabaran başkan Seyit Mehmet Özkan, duygularını satırlara döktü. Kulüpte aşçısından çimcisine, futbolcusundan teknik heyetine kadar A takıma emek veren herkesi kutlayan Başkan Özkan, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganının karşılığını verdiklerini vurguladı.
Özkan duygularını şu cümlelerle ifade etti:
"Kendimi adadığım yolda tam 13 yıldır inatla yürüyorum. Bu süreçte çok ama çok üzüldüğüm zamanlar olduğu kadar, keyiflendiğim ve, 'İyi ki bu yola çıkmışım' dediğim anlar da oldu. Üzüntülerimden ders alırken, sevinçlerimi hemen bir kenara bırakıp, yeniden ve yeniden yoluma odaklandım. Şunu çok iyi biliyorum ki eğer yüzlerce insanın sorumluluğu omuzlarınızdaysa, gözünü yoldan bir an bile ayırmaya hakkınız yoktur. Sizin de aileleriniz var ve siz de gözünüzü yoldan hiç ayırmayın. Aldığım bir haber beni öylesine mutlu etti ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. A takımımızın oynadığı hiçbir maçta kırmızı kart görmediğini öğrendim. İşte dedim kendi kendime, 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' felsefemizin omuzlarında artık bir apolet daha oldu. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Çok teşekkür ederim hepinize. Altınordu özelinde bu toprakların çocuklarının başarı hikayelerine çok değerli bir sayfa eklediniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."
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