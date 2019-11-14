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Türkiye-İzlanda CANLI

Türkiye-İzlanda CANLI

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında kendi sahasında İzlanda'yı konuk ediyor. Ay Yıldızlılar 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantiliyor. Maçı TRT 1 canlı olarak yayınlıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

İLK 11’LER:

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

14 Kasım Perşembe günü oynanan Türkiye İzlanda maçı saat 20.00'de başladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı TRT 1 canlı olarak yayınlanıyor.

TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE İZLANDA MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

BERABERLİK 5. AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI GETİRECEK

Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

 


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