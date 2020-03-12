Türkiye'de spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.
4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ
Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.
Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI DA SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu.
Adı açıklanmayan bir Premier Lig takımında 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görülünce tüm futbolcular karantina altına alındı.
Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.
UEFA, Avrupa futbolunun çağrıları kapsamında tüm yerel bazlı ve Avrupa çapındaki organizasyonların yanı sıra EURO 2020'nin iptalini görüşmek için toplantı yapılacağını açıkladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircili oynanacağını açıkladı. Özdemir, 'Tüm önlemlerimizi aldık' dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan konusunda açıklamalarda bulundu.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.