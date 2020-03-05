'Türkiye'de benzeri yok'

AKŞAM
ALEXANDER Sörloth Fırtınası dinmiyor... Ligde krallık yarışında zirvede yer alan Norveçli oyuncu, Türkiye Kupası’nda attığı golden sonra ülkesinde gündem oldu. Nettavisen.no, 24 yaşındaki golcünün performansını manşetine taşıdı. Sörloth’un bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor formasıyla 25 gol attığına değinen Norveç basını, “Alexander Sörloth için rüya sezonu hiç bitmeyecek. Trabzonspor’a kiralık olarak giden golcü oyuncu, Türkiye Kupası yarı finalinde de golünü attı. Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.
2013’TEN SONRA İLK KEZ
Haberin içeriğinde Trabzonspor’un 2013’ten sonra ilk kez Türkiye Kupası’nda finale çıkmaya yaklaştığına değinildi. Sörloth’un 19 golle ligdeki krallık yarışında da zirvede yer aldığını belirten nettavisen.no, 24 yaşındaki oyuncuyu İspanyol devi Real Madrid’in de takip ettiğini vurguladı.
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Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.