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aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 09:47
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Sırbistan deplasmanında

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında Sırbistan deplasmanında

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AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek.

Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

- Aday kadro

Milli takımda, Macaristan karşılaşması öncesinde Mert Çetin, dün de Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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