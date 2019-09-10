Haydi Türkiye bir galibiyet daha… A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maç için geri sayım sürüyor, futbolseverler şimdiden Türkiye Moldova maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Milli Takımımızın Moldova karşısına çıkacağı ilk 11'le ilgili farklı iddialar var. İşte Moldova Türkiye maçı öncesi A Milli Takımımız’la ilgili son bilgiler

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

TÜRKİYE HANGİ KADROYLA SAHAYA ÇIKACAK

Moldova maçı öncesi kadroyla ilgili de çeşitli iddialar var:

Güven yerine Enes olabilir: Andorra karşısındaki performansı tartışılan Güven yerine bugün sahaya Enes Ünal’ın çıkması bekleniyor. Genç forvetin idmanlardaki istekli hali de Teknik Direktör Şenol Güneş’i mutlu etti. Bugünkü gol umudu Enes olabilir.



Hakan Çalhanoğlu kulübeye mi?: Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre A Milli Takım’daki performansı eleştiri konusu olan Hakan Çalhanoğlu, Moldova maçında yedek soyunacak. Teknik direktör Şenol Güneş’in, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan’ı korumak için bugün oynatmama kararı aldığı iddia edildi.



Emre Kılıç ilk 11'e mi? Bugün spor basınına yansıyan bir diğer iddiaya göre ise son idmanın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’in Andorra’ya karşı sol bek oynayan Umut Meraş’ın yerine bu karşılaşmada sonradan oyuna giren Emre Kılınç’a yer vermesi bekleniyor. Bu senaryoda Güven Yalçın’ın yerine de Kenan Karaman’ın yer alacağı iddia edildi. Kaptan Emre oynamazsa yerine Dorukhan ya da Ozan’dan biri forma giyecek.







MİLLİ TAKIMIMIZDA 3 FUTBOLCU SAKAT

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

FRANSA-ANDORRA, ARNAVUTLUK İZLANDA MAÇLARI DA VAR

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN KADROSU

A Milli Takım'ın Moldova maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

MOLDOVA İLE 11. MAÇIMIZ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

25 GOL ATIP 3 GOL YEDİK

İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İLK MAÇ 1996 YILINDA

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.

KİŞİNEV’DE 4. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.