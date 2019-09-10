Türkiye Moldova maçı nereden izlenir? Türkiye Moldova maçı ne zaman?

Türkiye Moldova maçı nereden izlenir? Türkiye Moldova maçını canlı olarak izlemek isteyen binlerce vatandaş internet üzerinden aramalar yapmaya başladı. Andorra karşısında 1-0’lık galibiyet elde eden Millilerimiz grupta büyük avantaj elde etmiş durumda. EURO 2020 H gurubu 6. maçında Moldova ile mücadele verecek Millilerimiz sahadan galip ayrılmak istiyor. Tüm Türkiye bu maçı heyecanla bekliyor. Türkiye Moldova maçı ne zaman? sorusunun cevabını merak ediyorsanız haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Moldova maçı TRT 1 ekranlarından saat 21:45’te yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Moldova: Koşelev, Armaş, Graur, Mudrac, Rozgoniucü, Ionita, Ginsari, Turcan, Suvorov, Sandu, Damaşcan

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Ozan, Dorukhan, Yusuf, İrfan Can, Hakan, Cenk

Türkiye 574. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 574. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 573 karşılaşmanın 492’sini Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 58. MAÇI

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 58. maçına Moldova mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 57 maçta milliler, 29 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 86 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 39 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 24'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 71 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

2019'DAKİ 8. KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, Moldova karşılaşması ile 2019 yılındaki sekizinci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti. Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0 yendi.