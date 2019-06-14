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14 Haziran 2019 Cuma 12:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 12:00

Türkiye Milli Takımı'mız, dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi

Türkiye Milli Takımı'mız, dünya sıralamasında 37. sıraya yükseldi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra   Takım         Puan   Değişim  

1      Belçika       1746   -        

2      Fransa        1718   -        

3      Brezilya      1681   -        

4      İngiltere     1652   -        

5      Portekiz      1631   2        

6      Hırvatistan   1625   -1       

7      İspanya       1617   2        

8      Uruguay       1615   -2       

9      İsviçre       1605   -1      

10     Danimarka     1589   -

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