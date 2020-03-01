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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 20:14
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  • 01 Mart 2020 Pazar 20:19

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

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Çorum'un İskilip ilçesinde oynanan amatör müsabakada, ev sahibi takım oyuncuları sahaya komando beresi ve jandarma yeleğiyle çıktı.

 Çorum 1. Amatör Küme'de mücadele veren İskilipgücü ile Mecitözü arasında İskilip İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada, Suriye'de görev yapan Mehmetçikler unutulmadı.

İdlib şehitlerini anmak için maçın hakem triosu, her iki takım oyuncu ve antrenörleri sahaya, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ev sahibi takım oyuncularının ise komando beresi ve jandarma yeleği giydiği gözlendi.

Seremoni öncesinde saha içerisinde Türk bayrağı açılırken, tribünlerdeki seyirciler de "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Maçtan önce Suriye'de şehit olan askerler için dua edildi.

İskilipgücü Kulübü Başkanı Nihat Armutcu, burada yaptığı konuşmada, maçın bir öneminin bulunmadığını belirterek, "Suriye'de şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. Maçımız var ama bu maçın bir önemi yok. Çünkü acımız var. İskilip olarak, İskilipgücü takımı olarak askerimize ve polisimize moral vermek için, onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan müsabaka, Mecitözü'nün 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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