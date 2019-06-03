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03 Haziran 2019 Pazartesi 11:02 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:32

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku

A Milli Takımımız ile oynanacak maç öncesi Bolivya ile hazırlık maçında karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe şoku yaşanıyor.

Bolivyalı rakibi, Mbappe'nin sol ayak bileği üzerine bastı. Fransız yıldız, bu müdahale üzerine yerde kaldı ve kalkamadı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrası kenara gelen Kylian Mbappe, oyuna 1-2 dakika boyunca devam etmek istedi ancak sahada sektiği görüldü.

Genç yıldız, ilk devrenin sonunda sol ayak bileğine tam basamayarak ve üzgün bir şekilde sekerek soyunma odasına gitti.

DESCHAMPS: "RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin durumuyla ilgili olarak gelen soruya, "Durumu çok ciddi gözükmüyordu ancak risk almak istemedik." ifadelerini kullandı.

Fransa Milli Takımı, 8 Haziran Cumartesi saat 21.45'te A Milli Futbol Takımımız ile Konya'da karşılaşacak.

(Sporx)

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