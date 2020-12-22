Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı

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Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam Beşiktaş Aboubakar'dan servet kazanacak! İşte dudak uçuklatan rakam Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok! F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok! Fenerbahçe: "Yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin test sonuçları pozitif gelmiştir."

Eyvah! Taylan'da tüm planlar altüst oldu Eyvah! Taylan'da tüm planlar altüst oldu Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.

Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı! Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.

Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha Kenan'dan sonra Galatasaray'a bir milli yıldız daha Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.