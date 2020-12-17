Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak.
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmed Musa'yla ilgili son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar yaptığı görüşmeler sonrası Nijeryalı futbolcuda önemli mesafe katetmişti ancak araya Fenerbahçe girince işler bir anda değişti. Sarı-Lacivertliler, Erol Bulut'un özellikle istediği Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklifini iletti.
Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratında Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.
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Türkiye A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş, ay-yıldızlılar için yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, "İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor" dedi.