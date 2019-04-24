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  3. Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Akhisarspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

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24 Nisan Çarşamba günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Akhisarspor, İstanbul'da 1-0 kazanmıştı.

Ev sahibi ekip yarı finale yükselene kadar Karagümrük, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı elemeyi başardı.

Ümraniyespor ise Erzin Belediye, 24 Erzincanspor, 1461 Trabzon, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza attı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Akhisarspor bu akşam oynanacak müsabakada beraberlik ya da galibiyet alması durumunda adını finale yazdıracak.     

Ümraniyespor ise finale yükselmek için rakibi karşısında 1-0 dışında gollü galibiyet elde etmeye çalışacak.     

Maçın 1-0 Ümraniyespor galibiyetiyle sona ermesi halinde finale yükselecek takımı uzatmalar belirleyecek. Uzatmalarda da finale yükselen takımın belirlenmemesi durumunda penaltı atışları sonunda kupanın ilk finalisti belli olacak.  

Akhisar Belediyespor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ve Bora'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Josue forma giyemeyecek.

Ümraniyespor'da ise Levy Madinda ve Sezer Öztürk'ün sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Akhisarspor: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Barbosa, Lopes, Güray, Manu, Cikalleshi

Ümraniyespor: Metin, Alaaddin, Merthan, Yasir, Tarık, Vasilogiannis, Emircan, Serkan, Recep, Muhammed, Atabey

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