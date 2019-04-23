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  3. Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunun finalistleri belli oluyor.

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Bu sezon 57. kez düzenlenen kupanın yarı final rövanşında yarın Akhisarspor ile Ümraniyespor, 25 Nisan Perşembe günü ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaşacak.

Yarı final ilk maçını deplasmanda 1-0 kazanan son şampiyon Akhisarspor, üst üste ikinci kez finale çıkmak için Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında büyük bir avantaja sahip.

Yarı finalin diğer ayağında ise Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 0-0'ın rövanşını Malatya'da oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

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