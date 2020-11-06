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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 10:45
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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belli olacak. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekim 14.30'da yapılacak.

Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak.

Karşılaşmalar, seri başı olan 26 takımın sahasında oynanacak.

İŞTE TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Esenler Erok

Tuzlaspor

Adanaspor

1922 Konya

BŞB Erzurum

Kocaeli

Ankaraspor

Bandırma

Boluspor

Giresunspor

Hekimoğlu Trabzon

Keçiörengücü

Manisa FK

24Erzincanspor

Kırklareli

Adana Demirspor

Altınordu

Karagümrük

Kayserispor

Bursaspor

Kastamonu

Afyon

Ankara Demir

Niğde Anadolu

Çorum FK

Karacabey Bld.

Sultanbeyli Bld.

Kahramanmaraş

Kırşehir Bld.

Pendikspor

Muğlaspor

Serik Bld.

Turgutluspor

Tarsus İY

Uşakspor

Sivas Bld.

Darıca G.Birliği

Eskişehirspor

İstanbulspor

Sakaryaspor

Etimesgut Bld.

Yeni Malatyaspor

Hatayspor

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