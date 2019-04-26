Türkiye Kupası'na Galatasaray damgası

Galatasaray, 23. kez finale yükseldiği kupada daha önce 17 kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu organizasyondaki şampiyonluk sayısında sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi olan Beşiktaş, 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Son 6 sezonda 4. kez finalde

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda son 6 sezonda 4. kez finale çıkmayı başardı.

Sarı-kırmızılı takım, kupada 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste 3 kez final oynadı. Galatasaray, bu üç sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

Fatih Terim’in 4. finali

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4. kez kupa finalinde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kupada final oynadı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı bu finallerin ikisini kazanırken, birisini kaybetti.

Fatih Terim, 19 yıl sonra sarı-kırmızılı takımın başında kupada final maçına çıkacak.

Final yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak finale yükseldi.

Organizasyona 5. turda dahil olan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazandı, ikinci müsabakada rakibi ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, son 16 turunda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u 1-0 ve 4-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde eşleştiği 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor’u sahasındaki ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ikinci müsabakayı 4-2 yitirmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde karşılaştığı Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmandaki maçı 5-2 kazandı ve finalist oldu.

Sarı-kırmızılı takım, kupanın finalinde 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Akhisarspor ile karşılaşacak.