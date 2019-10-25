Türkiye İzlanda maç bileti satışta mı, ne kadar? Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi statta?

Türkiye İzlanda maç bileti satışta mı, ne kadar? sorusu maça kısa bir zaman kala arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Kasım ayı içerisinde oynanacak maçı Türkiye'nin kazanması halinde son maça bakılmaksızın bir üst tur garantilenecek. İstanbul'daki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın biletleri merak ediliyor.Türkiye İzlanda maç bileti satışta mı, ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak. Nefeslerin tutulacağı mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye İzlanda maç biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için başladı. Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde tüm biletler 6 Kasım tarihinde satışa çıkacak. Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için öncelikli bilet satışı, üç gün sürecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye-İzlanda müsabakasının bilet fiyatları 1. kategori 90 lira, 2. kategori 50 lira, 3. kategori 20 lira ve Güney Loca koltuğu 250 lira olarak belirlendi.

TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU

O P AV

1 Türkiye 8 19 +13

2 Fransa 8 19 +16

3 İzlanda 8 15 +2

4 Arnavutluk 8 12 +4

5 Andorra 8 3 -15

6 Moldova 8 3 -20

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

AVRUPA ŞAMPİYONASI KAPIDA

A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.