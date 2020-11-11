İlk 11'ler belli oldu | Türkiye - Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesi İstanbul Beşiktaş Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT Spor
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Cenk Tosun.
HIRVATİSTAN: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.
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