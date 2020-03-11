Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iş birliğine imza atacak.





TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF ile MEB arasında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılması kapsamında iş birliği protokolü imzalanacak.

İmza töreni, 13 Mart Cuma günü saat 11.00'de Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Türk hakemliğine yeni bir soluk kazandıracak proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in atacağı imzalarla hayata geçecek.

Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkanı sunacak protokol ile Riva'daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek.

TFF ile MEB arasında imzalanacak protokolün kapsamı şöyle:

- Riva Meral-Celal Aras Spor Lisesi'nde yapılacak müfredat değişikliği ile 2020-2021 öğretim döneminden itibaren futbol hakemliği eğitimi verilecek.

- Öğrenciler, Hakem Meslek Lisesi'ne özel yetenek sınavıyla alınacak.

- Hakem Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken hakem ve yardımcı hakem olarak görev almaları sağlanacak.

- Mevcut okul binasında fiziki olarak yeni düzenlemeler yapılacak, halı saha kurulacak.

- Öğrenciler, TFF'nin düzenlediği eğitim seminerleri, sporcu gelişim kampları ve etkinliklerden yararlanacak, federasyonun yurt dışı faaliyetlerine katılacak.

- Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem Meslek Lisesi için spor malzemesi temin edecek, portatif saha ve ekipman sağlayacak.

- TFF, lise için uzmanlar görevlendirecek, öğrencilere burs verecek ve istihdam sağlayacak.