Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda?
Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. A Milli Takımımız 11 Ekim tarihinde Arnavutluk ile oynadığı maçtan galip geldi. Şimdi gözler Türkiye Fransa maçına çevrildi. Puan durumunda Türkiye birinci sırada yer alırken Fransa'da averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Maçı kaçırmak istemeyenler Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? merak ediyor. İşte Türkiye Fransa maçına dair detaylar..
Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? sorusu futbol severler tarafından merak edilmeye başladı. Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk takımını Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı golle yendi. Zirveyi bırakmak istemeyen A Milli Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşmayı takip etmek isteyenler Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? merak ediyor. İşte Türkiye Fransa maçına dair detaylar..
TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 14 Ekim'de Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak.
TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Türkiye karşılaşması, saat TSİ 21.45'te oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek.
GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU
18 TÜRKİYE
18 FRANSA
12 İZLANDA
9 ARNAVUTLUK
3 ANDORRA
3 MOLDOVA
KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE
14 Ekim : Fransa - Türkiye
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
TÜRKİYE FRANSA MAÇI ADAY KADROSU
Fransa ile deplasmanda karşılaşacak olan Milli takımımız kadrosunu belirledi. Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda yer alan futbolcular şunlar oldu:
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.
Orta saha oyuncuları: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu.
Forvet oyuncuları: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.
Savunma oyuncuları: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram.