Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? Türkiye Fransa maçı hangi kanalda?

Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? sorusu futbol severler tarafından merak edilmeye başladı. Türkiye, 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk takımını Cenk Tosun'un son dakikalarda attığı golle yendi. Zirveyi bırakmak istemeyen A Milli Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Fransa ile karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşmayı takip etmek isteyenler Türkiye Fransa maçı ne zaman, nerede? merak ediyor. İşte Türkiye Fransa maçına dair detaylar..

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 14 Ekim'de Stade de France'da kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa-Türkiye karşılaşması, saat TSİ 21.45'te oynanacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Fransa maçı canlı izlenebilecek.

GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

18 TÜRKİYE

18 FRANSA

12 İZLANDA

9 ARNAVUTLUK

3 ANDORRA

3 MOLDOVA

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Ekim : Fransa - Türkiye

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

TÜRKİYE FRANSA MAÇI ADAY KADROSU

Fransa ile deplasmanda karşılaşacak olan Milli takımımız kadrosunu belirledi. Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda yer alan futbolcular şunlar oldu:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.

Orta saha oyuncuları: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu.

Forvet oyuncuları: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.

Savunma oyuncuları: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram.