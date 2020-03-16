‘Türkiye bizden iyi'

AKŞAM
ASLAN’IN Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiraladığı Saracchi, ülkesi Uruguay’dan Radio Deportivo’ya konuştu. Genç sol bek, “Galatasaray’da mutlu olduğumu söylemeliyim. Birçok futbolcu, koronavirüs sebebiyle maçlara çıkmak istemiyor. Türkiye’de durum kontrol altında gibi gözüküyor” açıklamasını yaptı.
PANİK HAKİM
Saracchi, “Ülkem Uruguay içinse aynı şeyi düşünmüyorum. Bence bu duruma hazır ve hazırlıklı değiliz. Gerçekten çok endişeleniyorum. İnsanlar büyük bir panik yaşıyor” yorumunda bulundu
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Pro lisansa sahip teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı. Sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay'ı çalıştıran Koşukavak, kurallar gereği bu sezon üçüncü bir takım çalıştıramıyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.