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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:00
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:00

‘Türkiye bizden iyi'

‘Türkiye bizden iyi'

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Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, ülke basınına konuştu. Genç sol bek, “Türkiye'de koronavirüs olayı kontrol altında gibi gözüküyor. Biz ise bu duruma hazırlıklı değiliz” dedi.

AKŞAM

ASLAN’IN Leipzig’den 1.5 sezonluğuna kiraladığı Saracchi, ülkesi Uruguay’dan Radio Deportivo’ya konuştu. Genç sol bek, “Galatasaray’da mutlu olduğumu söylemeliyim. Birçok futbolcu, koronavirüs sebebiyle maçlara çıkmak istemiyor. Türkiye’de durum kontrol altında gibi gözüküyor” açıklamasını yaptı.

PANİK HAKİM

Saracchi, “Ülkem Uruguay içinse aynı şeyi düşünmüyorum. Bence bu duruma hazır ve hazırlıklı değiliz. Gerçekten çok endişeleniyorum. İnsanlar büyük bir panik yaşıyor” yorumunda bulundu

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