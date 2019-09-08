Türkiye Andorra maçına damga vuran an

A Milli Futbol Takımımız, zayıf rakibi Andorra karşısında adeta soğuk terler döktü. Maçın ikinci yarısının hemen başında ise ilginç anlar yaşandı.

50. dakikada kullandığımız serbest vuruşta Andorra, ofsayt taktiği deneyerek tüm oyuncularıyla bir anda öne çıktı.

Ancak bu sırada geriden çıkan Çağlar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Andorralı oyuncular ileri gittiği için ceza sahasında Çağlar'ın yanı sıra bir anda 3 oyuncumuz da bomboş kaldı.

Aşırtma deneyen Çağlar’ın kaleye giden vuruşunu stoper Lima, son anda engellemeyi başardı.