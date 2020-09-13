Türk Telekom, Keifer Sykes'i kadrosuna kattı

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi 8'li finali öncesi ABD'li oyun kurucu Keifer Sykes ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 8’li finale kalmayı başaran Türk Telekom, kadrosunu ABD’li oyuncu Keifer Sykes ile güçlendirdi. Profesyonel kariyerine Auston Spurs ile başlayan Sykes, Kore’de Anyang takımında oynadıktan sonra Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından DSİ’ye transfer oldu. Bu takımda başarılı bir oyun sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, ertesi sezon Sidigas Avellino’ya transfer oldu ve BCL elemelerinde boy gösterdi.



Geçtiğimiz sezona Çin Ligi’nde başlayan ABD’li skorer, kariyerinde ilk kez Turkish Airlines EuroLeague çatısı altında oynama şansını elde ederek Olimpia Milano’ya transfer oldu. Çin’deki takımı Guangzhou’da 15 maça çıkan başarılı isim, maç başına 35.9 dakika parkede kalarak 28.2 sayı, 5.3 ribaund, 6.1 asist, 1.5 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.