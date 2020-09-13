Türk Telekom, Keifer Sykes'i kadrosuna kattı

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 8’li finale kalmayı başaran Türk Telekom, kadrosunu ABD’li oyuncu Keifer Sykes ile güçlendirdi. Profesyonel kariyerine Auston Spurs ile başlayan Sykes, Kore’de Anyang takımında oynadıktan sonra Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından DSİ’ye transfer oldu. Bu takımda başarılı bir oyun sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, ertesi sezon Sidigas Avellino’ya transfer oldu ve BCL elemelerinde boy gösterdi.
Geçtiğimiz sezona Çin Ligi’nde başlayan ABD’li skorer, kariyerinde ilk kez Turkish Airlines EuroLeague çatısı altında oynama şansını elde ederek Olimpia Milano’ya transfer oldu. Çin’deki takımı Guangzhou’da 15 maça çıkan başarılı isim, maç başına 35.9 dakika parkede kalarak 28.2 sayı, 5.3 ribaund, 6.1 asist, 1.5 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.
Trabzonspor, Norveçli golcüyü satmaktan başka çaresi kalmadığını ilan etti: “Sörloth için Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.”
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.