Türk sporunun yeni yol haritası için sona gelindi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda oturumları yöneten moderatörler ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, çalıştayın sonuç raporunun yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın sonuç raporu için geri sayım başladı. Çalıştayda oturumları yöneten moderatörler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı'nın Türk sporu için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, "Sporumuzun bütün paydaşlarıyla sorunlara dair bütün fikirlerimizi, analizlerimizi, tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi masaya yatırdığımız önemli bir organizasyona imza attık. Sorunlarımızın tamamını kapsamlı bir biçimde ele alarak, çözüm önerileri üretmeye gayret gösterdik" dedi.

"ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU TBMM'YE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin mevcut spor sisteminin, spor mevzuatının ve tüm paydaşların rollerini çağın gereksinimlerine uygun, sporun dinamik ve global ekosistemine entegre ederek yeni bir spor sistemine geçiş sürecinde olduklarına işaret ederek, "Bu süreçte dünyadaki başarılı olmuş spor sistemlerini, kanunlarını analiz ettik. Bu analiz ve çıkarımları ülkemizin şartlarına en uygun şekle dönüştürüp Gazi Meclisimize yeni 'Spor Kanunu' konusunda destek olacağız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, hummalı bir şekilde hazırladıkları çalıştay sonuç raporunun, "Spor Kanunu" çalışması öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katkı sağlamasını amaçladıklarını vurguladı.

Türk sporunda kulüpler ve federasyonların sorunları ve çözüm önerileri noktasında tarihi bir organizasyona imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Planlı gelişmenin, büyümenin, sürdürülebilir başarının, ekonomik zorlukları aşmanın yollarını birlikte bulacağız. Bu çalıştay da böylesine tarihi bir yol haritasının şekillenmesinde büyük rol oynadı" şeklinde konuştu.

Çalıştayın ardından hazırlıklarını sürdürdükleri sonuç raporunun, her anlamda son derece önemli ve yol gösterici sonuçlar ürettiğine inandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu sürece katkı sunan spor camiasının bütün paydaşlarına bir kez daha teşekkür etti.

ÇALIŞTAY RAPORUNDA SONA GELİNDİ

Ankara'da Ocak ayında düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sürecinde kayıt altına alınan toplam 150 saatlik konuşma ve tartışma sürecinin deşifresi, çok geniş kapsamlı ve uzun bir metin oluşturuyor. Bu metin üzerinde yapılan kapsamlı analizler sonucu ortaya çıkarılan çözüm önerileri çalıştay kitapçığına aktarılıyor. Geniş kapsamlı müzakereler sonucunda, katılımcılar tarafından vurgulanan çözüm önerilerinin, analizlerde ortaya çıkan ana temalar çerçevesinde raporlaştırılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Çalıştayın ilk iki gününde Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerilerine dair 5 ayrı oturum düzenlendi. Sözkonusu oturumlara; 14 Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi, 145 futbol kulübü temsilcisi, 10 raportör ve 5 moderatör olmak üzere toplam 174 kişi katıldı. Çalışmalar çerçevesinde 2 spor kulübü sunumu ile TFF'nin sunumu gerçekleştirildi.

Çalıştayın sonraki 3 gününde ise spor kulüpleri ve federasyonları özelinde oturumlar gerçekleştirildi. 40 saatlik oturumlar çerçevesinde adeta Türk Sporunun röntgeni çekildi. Oturumlardaki bütün paydaşlar, sporumuzun gelişimi noktasında kendi alanlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, oturumlara 3 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) temsilcisi, 3 Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) temsilcisi, 2 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi, 105 federasyon temsilcisi, 15 amatör spor kulübü temsilcisi olmak üzere toplamda 128 katılımcı ile 8 raportör ve 4 moderatör katıldı. Çalıştayın son 3 günündeki faaliyetler kapsamında da federasyonlar ağırlıklı toplam 13 sunum gerçekleştirildi.