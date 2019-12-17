'Türk olursa şubat ayında oynatırım'

AKŞAM

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Milli Takım’da görmek isteriz. Vatandaşlık konusunda gerekeni yaparız” dediği Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin için TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da, “Ufuk Sarıca isterse olur” açıklaması yapmıştı. 12 Dev Adam’ın Baş Antrenörü Ufuk Sarıca bu konuda beINSPORT’a önemli açıklamalar yaptı: “Şu an Larkin’i açıklama imkanım yok. Türk değil. Önce Türk olması lazım. Hep konuşuluyor ama Türk olmadan onu milli takıma çağırma ihtimalim yok. Ama bana fikrimi sorarsan, ben çok beğeniyorum. Müthiş oyuncu, çok iyi oynuyor. Neredeyse Anadolu Efes’in yarısı gibi. Kim böyle bir oyuncuyla oynamak istemez.

FORMDA OLANI DAVET EDERİM

Ama onun için şartlar uygun olursa alırım. Keşke yetişse de şubatta hemen Milli Takım’a alsam. Şubat maçlarında oynasa. Niye istemeyeyim. Böyle bir şey yok. Ben işin teknik kısmındayım. Öbür kısımla ilgili bir bilgim yok. Ama benim bildiğim (vatandaşlık konusunda) bir başvuru yok. Eğer olursa ben tabii ki Milli Takım’da oynamasına sıcak bakarım. Bir diğer devşirme oyuncumuz daha var. Wilbekin çok müthiş oynadı. Bu sene de iyi oynuyor. Ama hangisi formdaysa onu davet ederim. İkisinden birinin Şubat’ta olması benim için müthiş olur. Benim için bir sakıncası yok. Ama şöyle bir şey var. Oyuncuyu Türk yapıyorsunuz ama yurt dışına gidiyor. O zaman ne yapacaksın. Ben Başkan’ı da anlıyorum. Bir yaptırımı yok milli takıma gelmemenin. Burada oynuyorsa süreç daha kolay oluyor.”