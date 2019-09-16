Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7344
  • 6,3508
  • 272.777
  • 102552
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Balkan Kupası finalinde Sırbistan’ın OK Zeleznicar Lajkovac takımı ile karşı karşıya gelen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu.

Balkan Kupası finalinde Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımı ile karşı karşıya gelen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek Balkan şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte takım, Türkiye'yi Challenge Cup'ta temsil edecek.

Türkiye'yi 2019 Balkan Kupası'nda kadınlar kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı Balkan Kupası'ndaki ikinci ve son maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 mağlup ederek Balkan şampiyonluğunu elde etti.

Turnuvadaki ilk yılda Balkan şampiyonluğu

THY, rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-22'lik set skorlarıyla üstün tamamlayıp sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya katıldığı ilk senede Balkan şampiyonluğunu kazandı. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleşen kupa ve madalya töreninde şampiyon olan Türk Hava Yolları Spor Kulübü'ne kupa ve madalyalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı verdi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kına gecesi yapmak yerine konser verdi
Hadise'den Demet Akalın'a 10 milyonluk gönderme
Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
Ziynet Sali gitaristi Erkan Erzurumlu ile evlendi
Yasmin Erbil müjdeyi verdi: Babam eski günlerine döndü
<p>Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga: 3 Yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihte yer edinmiş ünlü isimlerin zekice verilmiş hazır cevapları

Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor