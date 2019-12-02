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'Türk Duvarı'na hazır olun'

'Türk Duvarı'na hazır olun'

İtalyan basını, EURO 2020 kuraları sonrası Türkiye’nin savunma hattına dikkat çekti. Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’nün kendilerine sorun çıkartabileceği vurgulandı.

AKŞAM

İTALYAN basını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında İtalya’nın eşleştiği Türkiye’nin genç bir ekipten kurulu olduğuna ve elemelerde sadece üç gol yediğine dikkat çekerek, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin defansta adeta duvar ördüğünü yazdı. Türkiye’nin gençleştiği belirtilirken, “Gençleşmiş Türkiye, Fransa’ya yenilmezken, eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den oluşan ‘Türk Duvarı’ sayesinde sadece 3 gol yedi” ifadesi kullanıldı.

TEKRAR ASKER SELAMI!

La Gazzetta dello Sport; Hakan (Milan), Cengiz (Roma) ve Merih’ten (Juventus) “İtalyanlar” olarak bahsetti. Ayrıca, “Sahamızda tekrar asker selamı görebiliriz. Cengiz, Benevento’ya attığı golden sonra bu selamı vermişti” satırlarına imza attı. Corriere dello Sport ise, “Lahm, 3. Torbadan Türkiye’yi çekerek, 12 Haziran’da Ronaldo’nun hayaletini görme korkumuzu bitirdi. Cengiz ve arkadaşlarına saygılı olmakla birlikte heyecan verici bir başlangıç olacak” yorumunda bulundu.


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