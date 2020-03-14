Tur 2020'ye virüs engeli

AKŞAM
DÜNYAYI kasıp kavuran koronavirüs Türkiye’deki spor faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Ülkemizdeki birçok spor organizasyonu sekteye uğrardı. Bu organizasyonlara Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da eklendi. 12-19 Nisan’da düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR 2020), koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu eylül-ekim aylarında yapmak üzerine çalışıyoruz” dedi.
Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla koronavirüsün dünyadaki tehlikesine dikkat çekti ve liglerin 15 gün veya 1 aylığına ertelenmesini yetkililerden talep etti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi en önemli kozlardan birisi.
Beşiktaş maçların ilk yarılarında 12, ikinci devrelerde 28 gol attı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı, hakem lisesi kurulması için adım attı. Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olacak.
FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.