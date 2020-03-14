Tur 2020'ye virüs engeli

12-19 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu koronovirüs salgını nedeniyle ertelendi.

AKŞAM

DÜNYAYI kasıp kavuran koronavirüs Türkiye’deki spor faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Ülkemizdeki birçok spor organizasyonu sekteye uğrardı. Bu organizasyonlara Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da eklendi. 12-19 Nisan’da düzenlenecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (TUR 2020), koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, “Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu eylül-ekim aylarında yapmak üzerine çalışıyoruz” dedi.