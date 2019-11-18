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  3. Tümer Metin: Devamlı turnuvalara gidebilseydik Mesut Özil milli takımımızı seçerdi

Tümer Metin: Devamlı turnuvalara gidebilseydik Mesut Özil milli takımımızı seçerdi

Tümer Metin: Devamlı turnuvalara gidebilseydik Mesut Özil milli takımımızı seçerdi

Spor yorumcusu Tümer Metin, Ahmed Kutucu’nun milli takımımızı seçmesini değerlendirirken Mesut Özil vurgusu yaptı.

Ahmed Kutucu'nun A Milli Takımımızı seçmesini değerlendiren Tümer Metin, daha önce Almanya'yı seçen Mesut Özil ile ilgili konuştu ve turnuvalara katılmanın önemini vurguladı.

Tümer Metin, Mesut Özil'in A Milli Takımımızın kötü dönemine denk geldiği için Almanya'yı geçtiğini söylerken, "Mesut'u bu yüzden kaybettik. Devamlı turnuvalara gidebilseydik, Mesut bizi seçebilirdi. Tam sallandığımız, krizde, kaosta olduğumuz bir dönemdi ve kendi tercihiyle Almanya'yı tercih etti. Oralarda bulunmamız, bu anlamda da önemli" yorumunu yaptı.

"ALMANYA'DAN GELSELER; BU BİZİM BAŞARIMIZ MI?"

Güntekin Onay ise, Türkiye'de yetişen oyuncuların başarılı olmasının önemine dikkat çekerken, "Emre Can gelse, İlkay gelse, haydi bir de Mesut gelse diyelim, biz de Avrupa Şampiyonu olsak, bu bizim başarımız mı? Almanya'da yetişen 11 çocukla Avrupa Şampiyonu olsak, Türk futbolunun başarısı olur mu bu?" dedi.

(Sporx)


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