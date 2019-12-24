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  3. Tüm zamanların en iyilerinde Türkiye'den tek takım Galatasaray

Tüm zamanların en iyilerinde Türkiye'den tek takım Galatasaray

Tüm zamanların en iyilerinde Türkiye'den tek takım Galatasaray

UEFA, her yılın sonunda açıkladığı tüm zamanların en başarılı takımları listesinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer buldu.

UEFA, tüm zamanların Avrupa Kupalarında en başarılı kulüplerini açıkladı. Sıralamada ilk 30 içerisinde Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı.

Sarı kırmızılı takım 157 puanla 23. sırada yer alarak Türkiye'yi temsil eden tek takım oldu.

Listenin zirvesinde ise 600 puanla Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Bayern Münih ve üçüncü sırada ise Barcelona kendisine yer buldu.

Listede ilk 10 sıra ise şöyle oluştu:

(Sporx)


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