  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 13:09
  • |
  • 13 Mart 2020 Cuma 13:14

Tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

Tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

Paylaş

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

UEFA, gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi maçlarının ve kura çekimlerinin ertelendiğini açıkladı.

Başakşehir'in 19 Mart'ta Kopenhag ile deplasmanda seyircisiz oynayacağı maç da ertelendi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF, U19,U17,U16,U15,U14 liglerini askıya aldığını açıkladı

title

Ronaldo virüsten korunmak için Ilha De Fuzeta adasını satın aldı!

title

Konyaspor, Fenerbahçe karşısında çıkış arıyor

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...
TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı...

TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!
Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı!

Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı
TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

Türk hakemliği için tarihi karar!
Türk hakemliği için tarihi karar!

Türk hakemliği için tarihi karar!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'
Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin'

Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi
İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi

Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.

'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'
'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

'22 milyon Euro verelim bitsin bu iş'

TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.