Tüm Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

SPOR GÜNDEMİ

TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı... TFF resmen açıkladı! Ligler askıya alındı... TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.

Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı! Ronaldo virüsten korunmak için ada satın aldı! Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha De Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.

TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı TFF'den koronavirüs tedbirleri! Madde madde açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle müsabakalarda alınacak tedbirler ve seyircisiz müsabaka uygulamaları hakkında açıklama yaptı.

Türk hakemliği için tarihi karar! Türk hakemliği için tarihi karar! Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.

Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin' Son dakika! Galatasaray'dan açıklama: 'Ligler ertelensin' Koronavirüs nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararı alınması nedeniyle Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Liglerin seyircisiz oynanması yerine 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi' görüşü savunuldu.

İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi İşte F.Bahçe'nin yeni hocası! Ali Koç 'olmaz' demişti ama karar değiştirdi Fenerbahçe yönetimi takımın başına yabancı teknik direktör getirmek istese de mali sıkıntılar Sarı-Lacivertlileri yerli antrenöre zorluyor. Gündemde Abdullah Avcı ve Erol Bulut var.