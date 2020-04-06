Trump'tan UFC'ye izin

AKŞAM
ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçtiğimiz cumartesi günü UFC Başkanı Dana White dahil ülkenin birçok spor yöneticisiyle görüştüğü bildirildi. Kendisi de büyük bir kafes dövüşçüsü hayranı olan ve bu sporu yakından takip eden Trump’un, çok tartışılan dövüşlerin devam etmesini istediği belirtildi. Dana White, “Başkan gösterinin devam etmesini istiyor. Gösteri devam etmeli” şeklinde konuştu. Şimdilik seyircisiz bir şekilde sürmesi planlanan UFC maçlarının ağustos ve eylül aylarından itibaren yeniden taraftarla buluşması da planlanıyor.
KARANTİNAYA TAKILDI
Amerika’da yapılması öngörülen Khabib Nurmagomedov ve Tony Ferguson mücadelesi önce Katar’a alınmış, daha sonra da Rusya’nın Khabib’e uçuş izni vermemesi nedeniyle karşılaşma zora girmişti.
SAHNEYE ATLAYIP, DÖVDÜ
Trump’ın, UFC Başkanı ile yakın arkadaş olduğu, daha önce birçok dövüş gösterisini izlediği ortaya çıktı. Trump’ın daha önce WWE’de (Amerikan Güreşi) ringe çıkarak rakip antrenörü dövdüğü görüntüler de uzun süre konuşulmuştu.
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