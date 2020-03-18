Trezeguet'le temas

İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.

AKŞAM

Daha önce de Kartal’ın gündeminde olan Mısırlı oyuncunun da Elneny’nin forma giydiği Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa’da gösterdiği başarılı performansla Ada’ya transfer olmuştu.