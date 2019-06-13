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13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:20

Trezeguet zora girdi

Trezeguet zora girdi

Fransa basını, G.Saray’ın Kasımpaşa’nın yıldızını alamayacağını, Mısırlı kanat oyuncusunun da önümüzdeki sezon Ligue 1’de forma giyeceğini iddia etti

G.SARAY’DA gözler transfer çalışmalarına çevrildi. France Fotball sitesi, Kasımpaşalı Trezeguet transferini gündemine taşıdı. Habere göre; Galatasaray, Kasımpaşa’ya 6 milyon euroluk resmi teklifte bulundu ancak Kasımpaşa reddetti. France Fotball, Galatasaray’ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Trezeguet’nin yeni adresini de belirtti. Marsilya’nın da devrede olduğunu okuyucularıyla paylaştı. Aynı zamanda Lyon’un da 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. Her iki takımın da Galatasaray’ın teklifi olan 6 milyon euronun rahatlıkla üstüne çıkabileceği belirtildi. Trezeguet, Galatasaray’da oynamayı çok istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip teklifi ni yükseltmediği sürece Trezeguet, Fransa’nın yolunu tutacak. Yıldız futbolcunun adı 2 yıldır G.Saray’la anılıyordu.

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