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Trezeguet kapışması

Trezeguet kapışması

F.Bahçe ve Watford, Trezeguet için Kasımpaşa’ya teklifini sundu. Sarı-Lacivertliler, sol kanadını 24 yaşındaki Mısırlı futbolcuya emanet etmek istiyor ama Watford da inatçı!

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN hedefi Mahmoud Trezeguet! Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal’ın, sol kanat için önceliğinin 24 yaşındaki Mısırlı futbolcu olduğunu aktarmıştık. Bu konuyla ilgili İngiltere’den önemli bir iddia geldi. Soccersouls sitesi, Trezeguet’nin Mısır ile Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu performanstan etkilenen Watford’un, Kasımpaşa’ya bir teklif sunduğunu yazdı. Ancak önce Fenerbahçe’nin teklifi ulaştı.

EVERTON VE LYON DA İLGİLENDİ

Haberin içeriğinde ise; Trezeguet için kısa bir süre önce Lyon ve Everton’ın da oyuncuyu mercek altına aldığı, ancak bir teklif vermedikleri, en ciddi iki takımın ise Fenerbahçe’nin ve Watford olduğu bilgisi paylaşıldı... Galatasaray da bir dönem Mahmoud Trezeguet için uğraş vermişti ancak bu hedefi gerçekleştirememişti. Sarı-Kırmızılılar’ın da şu dönemde Trezeguet için hamle yapması beklenmiyor. Trezeguet’nin Kadıköy’e ulaşmasının yolu; Watford’un çekilmesiyle olacak.

WATFORD ZİRVEYE OYNAMIYOR

Trezeguet’nin oyuncu profili hakkındaki yapılan analizde de detaylar şöyle sıralanmış; 24 yaşında ve çevresini aştı. İngiltere Premer Lig gibi bir ligde kimliğini test etme zamanı yaklaştı. Teknik olarak yetenekli ve taktiksel açıdan çok yönlü bir karakter. Aynı zamanda sağdan ve ortadan da destekleyici bir forvet oyuncusu olarak geniş bir şekilde oynar. Çalışkan bir oyuncu ve daha 24 yaşında. Belki de Watford yıpratıcı gelebilir ona. Watford zirveye oynamakta güçlük çekiyor.

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