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  3. Trezeguet için Kasımpaşa'dan transfer açıklaması

Trezeguet için Kasımpaşa'dan transfer açıklaması

Trezeguet için Kasımpaşa'dan transfer açıklaması

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'den Diagne ve Trezeguet için açıklamalar geldi.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray'a giden eski oyuncuları Mbaye Diagne ile ismi son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Trezeguet hakkında konuştu.

Radyospor'a konuşan Nursal Bilgin, Diagne konusunda, "Diagne'nin Galatasaray'da iyi oynadığına inanıyorum. Gol pozisyonlarında hep o var. Diagne daha çok markaja alınıyor bu sebeple diğer oyuncular daha çok boş alana sahip oluyorlar." dedi

Trezeguet'in transfer durumuna değinirken, "Trezeguet'nin çok taliplisi var hem yurt içinden hem de yurt dışından. Bize çok faydası var ve çok karakterli bir oyuncu. Şu an gitmek istemiyor. Gelecek tekliflere göre şekillenecek. Katar'dan, Suudi Arabistan'dan ve başka ülkelerden teklifler geldi. Alınacak ve satılacak oyuncular hakkında şu an bir politikamız var. Bütün oyuncularımıza teklifler olacağını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi

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