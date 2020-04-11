Trezeguet derbisi

AKŞAM
Galatasaray sezon sonu Feghouli’yi satabilirse Trezeguet’yi renklerine bağlayacak. Bir dönem Kasımpaşa forması da giyen Mısırlı kanat oyuncusuyla F.Bahçe ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği belirtildi.
MARIANO BEKLENİYOR
Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan G.Saray’ın sağ beki Mariano konusunda ülkesi Brezilya’da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Fluminense ve Atletico MG, 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürüyor.
LUYINDAMA BEREKETİ
Ada basınında çıkan haberlere göre; Luyindama’ya, Wolverhampton’un ilgisi sürüyor. Teknik Direktör Nuno Espirito, G.Saray’ın Kongolu stoperinin transfer edilmesini istedi. Taraftarlar ise sakatlığı sebebiyle Luyindama’ya sıcak bakmıyor.
Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.
Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.' açıklamasını yaptı.
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.
Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.
Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.
İspanyol basını, Trabzonspor'un forveti Sörloth'un Bundesliga yolcusu olduğunu yazdı. Norveçli oyuncu için “Türk” denmesi gözlerden kaçmadı!