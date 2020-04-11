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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00

Trezeguet derbisi

Trezeguet derbisi

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İngiliz basını Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Trezeguet ile görüştüğü öne sürdü.

AKŞAM

 Galatasaray sezon sonu Feghouli’yi satabilirse Trezeguet’yi renklerine bağlayacak. Bir dönem Kasımpaşa forması da giyen Mısırlı kanat oyuncusuyla F.Bahçe ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği belirtildi.

MARIANO BEKLENİYOR

Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan G.Saray’ın sağ beki Mariano konusunda ülkesi Brezilya’da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Fluminense ve Atletico MG, 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temaslarını sürdürüyor.

LUYINDAMA BEREKETİ

Ada basınında çıkan haberlere göre; Luyindama’ya, Wolverhampton’un ilgisi sürüyor. Teknik Direktör Nuno Espirito, G.Saray’ın Kongolu stoperinin transfer edilmesini istedi. Taraftarlar ise sakatlığı sebebiyle Luyindama’ya sıcak bakmıyor.

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