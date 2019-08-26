Transfer uçağı Luiz Gustavo için kalkıyor

Marsilya ile 6 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe, ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirip imza attıracak.

Marsilya kulübü ile ödeme planı ile ilgili görüşmelerin devam ettiği, bu konudaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Gustavo'nun Marsilya'dan başkan Ali Koç'un özel uçağıyla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertlilerin, Gustavo'ya bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro civarında bir ücret ödeyeceği kaydedildi.

Oyuncunun bonservis maliyetinin ise 6 milyon Euro olduğu vurgulandı. 32 yaşındaki futbolcu, Rami'nin ardından bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ikinci Marsilyalı oyuncu olacak.

(Sabah)