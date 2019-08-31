Transfer sezonu ne zaman kapanacak? İşte transfer dönemi bitiş tarihi..

Transfer sezonu ne zaman kapanacak? sorusu futbolu takip eden vatandaşlar tarafından aranıyor. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu ilk hafta müsabakaları oynanmaya başlandı. Ancak Spor Toto Süper Lig başlasa dahi kulüplerin tamamı kadrolarına transfer yapmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu bu Cemil Usta Sezonu olarak oynanıyor. Futbolseverler Transfer sezonu ne zaman kapanacak? sorsuuna yanıt arıyor. İşte transfer dönemi bitiş tarihi..



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANACAK?

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.

A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek.

A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.

Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.

CEMİL USTA KİMDİR?



Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu bu Cemil Usta Sezonu olarak oynanıyor.Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda bordo-mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra bordo-mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003'te vefat etti.