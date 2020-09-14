Transfer sezonu bitince Emre'nin görevi açıklanacak

SPOR GÜNDEMİ

'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti' 'Sergen Yalçın rahat yeneriz demişti' Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.

Okay Yokuşlu olmadı Doumbia geliyor! Etebo'dan çok daha potansiyelli Okay Yokuşlu olmadı Doumbia geliyor! Etebo'dan çok daha potansiyelli Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.

Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Galatasaray'a altın dokunuş: Bu işin 'Piri' Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.

Fenerbahçe hücuma takviyeye hazırlanıyor Fenerbahçe hücuma takviyeye hazırlanıyor Fenerbahçe öncelik verdiği savunma takviyesini bitirdi. Sıra hücum hattında patlayacak bombalara geldi. Forvette Mandzukiç, kanatta ise Visca listenin ilk sırasında. Yönetim bu transferler için acele etmeyecek.

Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango Jailson'un yeni adresi belli oldu! 5 milyon euroluk piyango Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.