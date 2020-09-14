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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:03
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Transfer sezonu bitince Emre'nin görevi açıklanacak

Transfer sezonu bitince Emre'nin görevi açıklanacak

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Sabah

Sarı-lacivertlilerde, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu cevabını buluyor.

Fenerbahçe'de, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu yanıtını buluyor... Başkan Ali Koç'un, Belözoğlu'nun çalışma süresince rahat bırakılması için duyuruyu yaptırmadığı, takımın oluşumu tamamlandıktan ve transferler noktalandıktan sonra efsane ismin yeni görevinin açıklanacağı bildirildi.

Belözoğlu, Samandıra'dan Dereağzı'na kadar geniş yetkilerde donanacak. Kulübün genel planlamasından sorumlu olacak.

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