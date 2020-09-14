Transfer sezonu bitince Emre'nin görevi açıklanacak

Fenerbahçe'de, "Emre Belözoğlu'nin sportif direktörlüğü neden açıklanmıyor?" sorusu yanıtını buluyor... Başkan Ali Koç'un, Belözoğlu'nun çalışma süresince rahat bırakılması için duyuruyu yaptırmadığı, takımın oluşumu tamamlandıktan ve transferler noktalandıktan sonra efsane ismin yeni görevinin açıklanacağı bildirildi.
Belözoğlu, Samandıra'dan Dereağzı'na kadar geniş yetkilerde donanacak. Kulübün genel planlamasından sorumlu olacak.
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Sporting Lizbon'un ön liberosu Idrissa Doumbia'yı satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Portekiz ekibinin maaşında yüzde 40 indirime zorladığı Fildişi Sahilli oyuncu takımından ayrılma kararı aldı. Mönchengladbach, Werder Bremen, Anderlecht ve Club Brugge gibi talipleri olan 22 yaşındaki futbolcunun ilk tercihi Galatasaray.
Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.
Fenerbahçe öncelik verdiği savunma takviyesini bitirdi. Sıra hücum hattında patlayacak bombalara geldi. Forvette Mandzukiç, kanatta ise Visca listenin ilk sırasında. Yönetim bu transferler için acele etmeyecek.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Jailson'un Çin'den talibi var. Sarı-Lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis beklediği Brezilyalı futbolcu da düzenli forma giymek istediği için Çin'e gitme fikrine sıcak bakıyor.
Tecrübeli hoca Fatih Terim; Emre Kılınç, Feghouli, Arda ve Falcao'yu önde kullandı. Az ama öz pas yapıldı, hızlı hücuma çıkıldı. En kritik dokunuş Taylan'dı. Hepsinin toplamında Gaziantep karşısında farklı bir galibiyet ortaya çıktı. .