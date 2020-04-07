Transfer döneminde devlerin savaşacağı isim Martinez

Serie A'da teknik direktör Conte ile birlikte uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar iddialı ilerleyen Inter'in yıldız oyun kurucusu Lautaro Martinez, devlerin kıskacında.
Arjantinli yıldız için uzun süredir Barcelona iddiaları basında yer alıyordu ancak bu transferde İspanyol ekibini zorlu rakipler bekliyor. Marca'nın haberine göre bir diğer İspanyol temsilcisi Real Madrid de Martinez için devreye girdi. Ayrıca son İngiltere ligi şampiyonu Manchester City de Arjantinli'yi isteyenler arasında.
Kulübü ile 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Lautaro Martinez için Inter, oyuncuya yüksek maaş artışı ile yeni bir kontrat imzalamak için görüşmelere başladı. Ancak yıldız forvet, Inter ile sözleşme yenilemek konusunda isteksiz. Barcelona başta olmaz üzere, diğer dünya devlerininde kendisine olan ilgisini bilen Martinez, geleceği ile ilgili kararı daha sonra verecek.
Bu sezon Inter ile tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Lautaro Martinez, 16 gol ve 4 asistlik bir pferformans sergiledi.
(beIN SPORTS)
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