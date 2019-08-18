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aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 21:56
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  • 18 Ağustos 2019 Pazar 22:01

Trafiğe takılan hakem, Chelsea-Leicester City maçını yönetemedi

Trafiğe takılan hakem, Chelsea-Leicester City maçını yönetemedi

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İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leicester City arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan maçın 1. hakemi Graham Scott, trafiğe takılıp geç kaldığı için maçta görev alamadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mücadeleyi 1. hakem Graham Scott yerine 4. hakem Oliver Langford yönetti.

Londra M40 otoyolundaki zincirleme trafik kazası nedeniyle oluşan trafiğe takılan Graham Scott'ın, stada maçın başlangıç saatinden 10 dakika önce ulaşabildiği ve müsabakayı yönetmesine izin verilmediği duyuruldu.

Oliver Langford ise kariyerindeki ilk Premier Lig maçını yönetmiş oldu.

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