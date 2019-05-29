Trabzonspor'un transfer politikası belli oldu

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan oluşan transfer komitesi, teknik ekiple yaptığı değerlendirme sonucunda transfer çalışmalarında izlenecek yol haritasını belirledi.

Gelecek sezon öncesi bonservisi elinde olan veya kiralık alınabilecek oyunculara yönelecek olan bordo-mavili kulüp, sadece 24 yaş altı futbolculara bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmaya çalışacak. Toplamda 1 kaleci, 2 stoper, 1 sol bek, 2 orta saha (6 ve 8 numara), en az 3 kanat ve en az bir forvet oyuncusu transferi yapılacak.

İŞTE BÖLGE BÖLGE TRANSFER PLANI...

1-Stoper ve orta sahaya; tecrübeli ve takımda direkt oynayabilecek birer oyuncu alınacak. Şartlar izin verirse ikiye de çıkılacak.

2-Kalede; Uğurcan ve Arda'nın rekabet edeceği ve gelişimine katkı sağlayacağı bir ismin takviyesi gündemde.

3-Sağ bek transferi olmayacak, sol bek mevkiine ise bir takviye kesinlikle yapılacak.

Novak ayrılırsa bu sayı birisi yerli diğeri yabancı olmak üzere iki olacak.

4-Forvete yapılacak transfer sayısı belirsiz. Rodallega kendisine yapılan teklife henüz yanıt vermedi. Kalması halinde dahi hava topu hakimiyeti iyi olan bir oyuncu alınacak.

5-Kanatlarda; teknik direktör Karaman, oyunu iki yönlü oynayabilecek futbolcular istiyor. Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm'ün transferleri son aşamada ancak tecrübeli isimlerle de görüşme yapılıyor.

(Sabah)