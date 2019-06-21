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  3. Trabzonspor'un sağına fırtına sambacı: Cafu

Trabzonspor'un sağına fırtına sambacı: Cafu

Trabzonspor'un sağına fırtına sambacı: Cafu

Zargo Toure’nin menajeri Vittorini, Trabzon’a geçen sezonu Kızılyıldız’da geçiren Jonathan Cafu’yu kiralık olarak getirebileceğini söyledi. Bordo-Mavili yöneticiler 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili araştırmalara başladı.

Finansal Fair Play nedeniyle daha çok kiralık oyuncular ve gençlere yönelen Trabzonspor’a Zargo Toure’nin menajeri İtalyan avukat Vittorini, Brezilya asıllı Bulgar sağ kanat Jonathan Cafu’yu önerdi. Vittorini 27 yaşındaki oyuncuyu Bordo-Mavili kulübe kiralık olarak getirebileceğini söyledi. Bonservisi Fransa’da Girondins Bordeaux’da olan ve geçen sezonu Kızılyıldız’da kiralık olarak geçiren Cafu, sol kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor. Fransa’da istenilen performansı gösteremeyen Cafu, Bulgaristan’da ise başarılı oldu. Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu oyuncuyla ilgili bilgi toplamaya başladı. Cafu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Ünal Karaman’ın vereceği öğrenildi. Bu arada Bordo-Mavililer’in Estudiantes’te oynayan stoper Gaston Campi için yaptığı son teklif de ortaya çıktı. 28 yaşındaki savunmacı için 700 bin euro teklif eden Trabzon, Arjantin ekibinden cevap beklemeye başladı. Tangocular ise 1 milyon euro istiyor.

(Star)

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