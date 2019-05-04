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Trabzonspor'un sağ kanadı kırık!

Trabzonspor'un sağ kanadı kırık!

Kayserispor maçı öncesi Trabzonspor teknik heyetinin planları bozuldu. Pereira'nın yokluğunda sağlık heyeti Kamil Ahmet'i maça yetiştirebilmek içni yoğun mesaide

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak Pereira'nın yokluğunda sağ bekte problem yaşıyor.

Süper Lig'in ikinci yarısına Başakşehir maçıyla başlayan ve bu karşılaşmada sakatlanarak yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalan Portekizli oyuncu, formasına kavuştuktan 4 hafta sonra yeniden sakatlandı. 35 yaşındaki sağ bekin sol uyluk arka kas grubunda yaralanma tespit edildiği açıklanmıştı. İki hafta sahalardan uzak kalacak Portekizli futbolcunun yerine forma giymesi beklenen Kamil Ahmet Çörekçi de hafta içerisinde gribal enfeksiyon geçirdiği için bazı antrenmanlarda yer alamadı. Teknik heyetinin canını sıkan bu sorunun çözümü için bordo-mavili kulübün sağlık kurulu, pazartesi günü oynanacak maça kadar oyuncuyu hazır hale getirmek için çalışıyor.

PORTEKİZLİ ÇOK KIZDI

Trabzonspor'un Portekizli savunma oyuncusu Joao Pereira, sosyal medyadan kendisi için, "Çok iyi oyuncu ancak sürekli sakatlanıyor" şeklinde yorum yapan bir taraftara tepki gösterdİ: "Bu yoruma neden cevap verdiğimi bilmiyorum çünkü bazen sessizlik en iyi cevaptır. Ama bilinmeli ki bu son 2.5 yıldaki ilk kas yaralanmam."

(Sabah)

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