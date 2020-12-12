Trabzonspor'un rakibi Kayserispor! Muhtemel 11'ler...

AKŞAM

SÜPER Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Bordo-Mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Djaniny, Plaza ve sakatlığı devam eden Nwakaeme maç kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, suskun forvet Afobe ile görüştü. Tecrübeli teknik adam, golcüye uyarılarda bulundu.

KAYSERİ - TRABZON

SAAT: 16.00

STAT: Kadir Has

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Burak Şeker

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Kvrzic, Pedro Henrique, Manzala, İlhan Parlak, Aaron Lennon

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Benik Afobe