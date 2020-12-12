  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 08:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un rakibi Kayserispor! Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor'un rakibi Kayserispor! Muhtemel 11'ler...

Paylaş

AKŞAM

SÜPER Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen Trabzonspor, 12'nci hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Bordo-Mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Öte yandan Djaniny, Plaza ve sakatlığı devam eden Nwakaeme maç kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, suskun forvet Afobe ile görüştü. Tecrübeli teknik adam, golcüye uyarılarda bulundu.

KAYSERİ - TRABZON

SAAT: 16.00

STAT: Kadir Has

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Burak Şeker

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Kvrzic, Pedro Henrique, Manzala, İlhan Parlak, Aaron Lennon

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Bilal Başacıkoğlu, Benik Afobe

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor

FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri belli oldu
FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri belli oldu

FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri belli oldu

Drogba'dan Sneijder'a sürpriz G.Saray mesajı
Drogba'dan Sneijder'a sürpriz G.Saray mesajı

Drogba'dan Sneijder'a sürpriz G.Saray mesajı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Kasımpaşa açılışı 3 puanla yaptı
Kasımpaşa açılışı 3 puanla yaptı

Kasımpaşa açılışı 3 puanla yaptı

Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup etti.

Webo ırkçılık yaşadığı anları anlattı
Webo ırkçılık yaşadığı anları anlattı

Webo ırkçılık yaşadığı anları anlattı

Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo, PSG maçında yaşanan skandal olayı ve hissettiklerini anlattı.

'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'
'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'

'Fenerbahçe kesin şampiyon olacak'

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, Sarı-Lacivertlilerin gündemini ve son durumunu değerlendirdi.

Başakşehir gözünü Hagi'ye dikti
Başakşehir gözünü Hagi'ye dikti

Başakşehir gözünü Hagi'ye dikti

Rumen on numara Ianis Hagi'nin Rangers'tan ayrılık ihtimali giderek artıyor.

Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi korona alarmı
Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi korona alarmı

Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesi korona alarmı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 eksik
Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 eksik

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.