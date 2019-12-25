Trabzonspor'un Ndiaye transferini açıklamama nedeni kiralama süresi!

Bordo mavili kulübün Stoke City'den onay alarak görüşme yaptığı Ndiaye ile rakamsal olarak tüm konularda anlaştığı ve 35 bin Sterlin'lik haftalığının altı aylık süre için Trabzonspor tarafından ödeneceği öğrenildi.

Trabzonspor'un transferle ilgili net açıklama yapmamasının ise kiralamanın 6 aylık mı yoksa 1.5 yıllık mı olacağı konusundaki görüşmelerin sürmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Oyuncunun bedelsiz altı aylık kiralanması için Stoke City'nin onay verdiği ancak Trabzonspor'un 1.5 yıllık sürede ısrar ettiği ifade edildi. Bordo-mavili yetkililer, transferle ilgili bir sorun yaşanmadığını dile getirirken Badou Ndiaye'nin 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampına dahil olacağı bildirildi.

İngiliz basınından Telegraph'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Stoke City Galatasaray'dan 16 milyon euroya transfer ettikleri Ndiaye'nin yüksek maaşı ve kadroda alınacak yeni oyunculara yer açmak için oyuncunun Trabzonspor'a kiralık olarak katılmasına izin verdiği duyurulmuştu.

(Sabah)