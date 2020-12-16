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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:37
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Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor! 0-0 CANLI

Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor! 0-0 CANLI

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Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, ilk sınavında iç sahada Adana Demirspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, karşılaşmayı kazanarak adını kupada bir üst tura yazdırmak istiyor.

 Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza

Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame

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DETAY
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YAŞANANLAR
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Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
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