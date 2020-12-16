Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor! 0-0 CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan son şampiyon Trabzonspor, ilk sınavında iç sahada Adana Demirspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, karşılaşmayı kazanarak adını kupada bir üst tura yazdırmak istiyor.
Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce, Pereira, Edgar, Hugo, Faruk Can, Kamil Ahmet, Flavio, Lewis Baker, Bilal, Diabate, Plaza
Adana Demirspor: Vedat, Chedjou, Tayyip Talha, Rassoul, Semih, Gökhan İnler, Hamidou Traore, Alattin Hamza, Kosecki, Sedar, Lanzafame
Galatasaray, Kasımpaşa'nın gözden çıkardığı Aytaç Kara ile yakından ilgileniyor.
DETAY
• Fatih Terim'in onayıyla başlayan görüşmelerin ocak ayı transfer döneminde tamamlanması bekleniyor.
• Aytaç Kara'ya 2,5 yıllık sözleşme teklif edildi.
• 27 yaşındaki orta saha için bonservis bedeli ödenmeyecek.
Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, Deportivo forması giyen eski Galatasaraylı Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı.
YAŞANANLAR
• Emre Akbaba, mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi.
• Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
• İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi.
• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.
Nevşehir'de ikamet eden ve fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan 50 yaşındaki Abdullah Didinmez 35 yıldır gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerinin kupürlerini biriktiriyor. Didinmez biriktirdiği haberleri çocuklarına miras bırakacağını söylüyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.