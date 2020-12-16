Trabzonspor'un kupada konuğu Adana Demirspor! 0-0 CANLI

Galatasaray 'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği 'ni konuk ettiği maçta beklenmedik bir kriz çıktı. YAŞANANLAR • Emre Akbaba , mücadelenin 71. dakikasında tehlikeli bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçmek istedi. • Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı. • İkili arasında ağız dalaşı yaşanmaya başladı. Olayın büyümesini Etebo engelledi. • Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise aut a gitti.

Nevşehir'de ikamet eden ve fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan 50 yaşındaki Abdullah Didinmez 35 yıldır gazetelerde çıkan Beşiktaş haberlerinin kupürlerini biriktiriyor. Didinmez biriktirdiği haberleri çocuklarına miras bırakacağını söylüyor.

Mehmet Ekici'den ters köşe! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve şu sıralar Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2 ekibine imza atacağı belirtiliyordu ancak futbolcuyla ilgili son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. 30 yaşındaki futbolcunun BB. Erzurumspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle görüştüğü ortaya çıktı.